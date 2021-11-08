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نيوكاسل يعلن عن تعيين إيدي هاو مدرباً للفريق

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نيوكاسل يعلن عن تعيين إيدي هاو مدرباً للفريق نيوكاسل يعلن عن تعيين إيدي هاو مدرباً للفريق

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أعلن نادي نيوكاسل عن تعيين المدرب إيدي هاو مديرا فنيا للفريق خلفا لستيف بروس بعقد حتى صيف 2024.

انضم اللاعب البالغ من العمر 43 عاما إلى فريق ماكبيس بعد رحيله عن بورنموث الصيف الماضي، منهيا بذلك ارتباطا طويلا جدا مع إيريز.

وقال إيدي هاو، الذي لعب أكثر من 300 مباراة مع بورنموث: «إنه لشرف عظيم لي أن أكون مدربا لنيوكاسل، نظرا لوضع النادي وتاريخه، إنه يوم يجعلني أنا وعائلتي فخورين جدا».

وأضاف: «أشكر أصحاب النادي على هذه الفرصة مع نيوكاسل، وأشكر مشجعي النادي على الترحيب الرائع الذي قدموه لي بالفعل، أنا متحمس للغاية لبدء رحلتنا معا».

وقالت أماندا ستافيلي، الشريكة في لـ نيوكاسل: «لقد أعجب إدي هاو بشكل لا يصدق على مدى السنوات الماضية، فضلا عن إنجازاته الواضحة مع بورنموث».

«إنها مناسبة تماما لما نحاول بناءه هنا، ويسعدنا أن نرحب ب إدي وموظفيه في سانت جيمس بارك، ونتطلع إلى العمل معا» .

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» عن استحواذ مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في على نادي نيوكاسل يونايتد ، وذلك في بيان رسمي اليوم الخميس.

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وكانت هناك عدة تقارير قد أكدت في وقت سابق على رغبة المملكة العربية السعودية في مواصلة الاستثمار الرياضي من خلال التواجد في الدوري الأشهر عالميًا.

ومن المتوقع أن تقوم الإدارة الجديدة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بتطوير النادي تسويقيًا وكرويًا من خلال التعاقد مع صفقات مميزة جديدة.

ويحتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري الغنجليزي الممتاز برصيد 3 نقاط وذلك بعد مرور 7 جولات من البريميرليج.

المصرى اليوم

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