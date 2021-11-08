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مدير "إسكان المدينة" يشيد بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين

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مدير "إسكان المدينة" يشيد بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين مدير "إسكان المدينة" يشيد بالدعم الكبير في عهد خادم الحرمين
بمناسبة ذكرى البيعة السابعة

مدير

رفع أحمد بن بكر زيدان، المدير العام لشؤون الإسكان بمنطقة المدينة المنورة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة ذكرى البيعة السابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقال إن هذه المناسبة السعيدة يفخر ويعتز بها كل مواطن ومقيم على أرض هذا الوطن الغالي.

وأضاف "زيدان": "تأتي الذكرى السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لنتذكر معها ما ننعم به من النعم الكثيرة التي مَنَّ بها المولى -عز وجل- علينا في بلادنا الغالية، وفي مقدمتها ما مَنّ به تعالى علينا من قيادة حكيمة ومسددة، تسعى لكل ما فيه خدمة الدين والشعب وراحته، ورقي الوطن والمواطن، وتمضي بسياسة حكيمة ونهج قويم، قاده مؤسس هذه البلاد العزيزة وباني نهضتها، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن بعده أبناؤه البررة حتى هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين".

وثمَّن الدعم الكبير الذي حظي به قطاع الإسكان من خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في السنوات الماضية وساعده الأيمن سمو ولي العهد، وحرصهما على تمكين جميع المواطنين في مختلف مناطق من تملك المنازل؛ وهو الأمر الذي دفع بقطاع الإسكان إلى النجاح في تنفيذ برامجها وخططها في وقت وجيز، وتحقيق نتائج كبيرة تجاوزت ما كان مخططًا له. وما زال العمل مستمرًّا لتنفيذ توجيهات الملك سلمان؛ إذ يؤكد باستمرار ضرورة العمل على ما فيه رفاهية واستقرار المواطن.

ودعا الله -سبحانه- أن يمُنَّ على هذا الوطن الغالي بالمزيد من التقدم والتنمية والازدهار في ظل قيادته الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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