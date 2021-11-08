تعليم شمال سيناء تكرم معلمي اللغة الإنجليزية

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كرّمت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء معلمى اللغة الإنجليزية، حيث قام حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم معلمي اللغة الإنجليزية، الذين اجتازوا البرنامج القومى المقدم من المجلس الثقافى البريطاني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث تم تكريم 100 معلم ومعلمة من الذين إجتازوا البرنامج القومي.

وشكر وكيل الوزارة في كلمته المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا البرنامج القومي (nttp)، وهنأهم لحرصهم على التنميه المستدامة، كما شكر حاتم أيوب، الموجه العام للغة الانجليزية على دعمه الكامل والإشراف على البرنامج، وأحمد معيوف، الموجه الأول بإدارة العريش التعليمية والمشرف على البرنامج، ومي مؤنس، مدرب ومنسق البرنامج بمحافظة شمال سيناء والمدربين خالد على ورحاب محمد.

أقيم الاحتفال والتكريم في مقر مدرسة اللواء هشام شاهين التجارية بنات بحضور حاتم أيوب، موجه عام اللغة الإنجليزية، خالد عبدالمجيد، موجه ثانوي بديوان عام المديرية، ومحمد عبدالله العلاقمي، مدير إدارة المدارس الرسمية للغات.

ومن جهة أخرى كرّم وكيل الوزارة المعلمين والمعلمات المشاركين في منصة البث المباشر لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الماضي.