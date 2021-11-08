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"جونسون" يتهرب من جلسة برلمانية تناقش تصاعد المحسوبية داخل حكومته

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"جونسون" يتهرب من جلسة برلمانية تناقش تصاعد المحسوبية داخل حكومته "جونسون" يتهرب من جلسة برلمانية تناقش تصاعد المحسوبية داخل حكومته
دعوات لإجراء تحقيق مستقل في المزاعم المتزايدة بالفساد

رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم (الاثنين)، دعوة عاجلة لشرح موقفه أمام نواب البرلمان وسط تصاعد الاتهامات بالمحاباة والمحسوبية داخل حكومته وحزبه.

وسيجري النواب نقاشاً طارئاً، وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل في المزاعم المتزايدة بالفساد والسلوك غير اللائق داخل حزب المحافظين والحكومة، وفقاً لـ"فرانس 24".

ورغم تخلي "جونسون" عن المراجعة غير المسبوقة في غضون 24 ساعة، ما دفع النائب أوين باترسون إلى الاستقالة من البرلمان، إلا أن المسألة سلطت الضوء على مجموعة من المزاعم حول سلوك النواب.

ورغم الأزمة المتصاعدة، توجه رئيس الوزراء إلى شمال شرق إنجلترا لمناسبة تلقي العاملين الصحيين لقاحات الإنفلونزا وجرعات معززة من لقاحات كورونا.

وأوضح المتحدث باسمه أن رحلته ستتم بالقطار، بعد أيام من تعرضه لانتقادات شديدة بسبب استعماله طائرة خاصة للتنقل من قمة المناخ "كوب 26" في جلاسكو لحضور عشاء خاص في لندن مع زملائه السابقين في صحيفة "دايلي تلغراف".

وأضاف المتحدث أن ستيف باركلي، الوزير المسؤول بشكل مباشر عن معايير الحياة السياسية، سيمثّل في البرلمان وسيكون الشخص المناسب لمعالجة الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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