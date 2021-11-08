شكري من أمريكا: الشعب المصري هو من يقرر نظامه السياسي والاقتصادي وحقوقه

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أكد وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، أن الشعب المصري هو من يقرر نظامه السياسي والاقتصادي وحقوقه.

وأوضح «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، قبيل بدء الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، أن مصر استطاعت تحقيق الاستقرار وتفعيل دورها الإقليمي.

وأشار إلى أن مصر تمكنت من تحسين وضعها وتحولت إلى قوة إقليمية، وتساهم في استقرار المنطقة، مثمنا العلاقات مع الولايات المتحدة، وتتعاون في مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة، موضحًا أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الأمنية بالتنسيق الكبير، ما مكن من تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وتطرق وزير الخارجية إلى أن العلاقات العسكرية تعززت بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن العلاقات بين القاهرة وواشنطن لا تقتصر على الأمن والاستقرار لكن هناك مجالات أرحب للتعاون وتعميق أواصر الصداقة بين الشعبين ونتطلع لتوثيقها في مجالات التجارة والبحث العلمي والأكاديمي.

كما تطرق «شكري» إلى التحديات الكبيرة التي تواجه مصر خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن القاهرة ترى أهمية تحسين حياة المواطنين المصريين خلال الفترة الحالية، داعيًا لضرورة الاعتراف بأن الشعب المصرى هو من يقرر نظامه السياسى والاقتصادي وما يجب علينا فعله لتحسين الوضع المعيشي، وهو ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي.