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لجنة «مكافحة كورونا» تكشف الأعراض التي تعفي الطلاب من تلقي اللقاح.. تعرف عليها

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لجنة «مكافحة كورونا» تكشف الأعراض التي تعفي الطلاب من تلقي اللقاح.. تعرف عليها لجنة «مكافحة كورونا» تكشف الأعراض التي تعفي الطلاب من تلقي اللقاح.. تعرف عليها

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه سيتم تطعيم الأطفال من عمر 15 عامًا فيما أعلى، موضحا أنه من الوارد تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما.

وتابع حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك دراسات أكدت مأمونية اللقاح الأمريكي «فايزر» لسن 5 سنوات فيما أكبر.

وأرجع حسني السبب في التركيز على الفئة من 15 عاما فأكبر لكونهم الأكثر انتشارًا في المجتمع والأعراض عليهم تكون أكثر خطورة.

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فائدة اللقاح أهم من الأعراض الجانبية الناتجة عن تلقيه اللقاح، مناشدًا ضرورة الحصول عليه، وأكد أن هناك بعض الأعراض التي سيتم بموجبها إعفاء الطالب من اللقاح، وهي معاناته من الآلام المبرحة في الظهر، وفقدان حالة الشم والتذوق .

المصرى اليوم

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