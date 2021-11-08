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نائب محافظ قنا يلتقي مسئولي مؤسسة أهل للتنمية لبحث التعاون في خدمة القري الاكثر احتياجا

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نائب محافظ قنا يلتقي مسئولي مؤسسة أهل مصر للتنمية لبحث التعاون في خدمة القري الاكثر احتياجا نائب محافظ قنا يلتقي مسئولي مؤسسة أهل للتنمية لبحث التعاون في خدمة القري الاكثر احتياجا

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عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعًا تنسيقيًا مع مؤسسة أهل للتنمية، لبحث جهود المؤسسة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا، ودورها في التوعية بمخاطر الحروق وتقليل الأضرار الناجمة عنها.

جاء ذلك بحضور حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، والدكتورة رضوي أحمد، مدير قطاع برامج مؤسسة أهل مصر، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، وحسين البارودي عضو مجلس إدارة جمعية أنا مصري للتنمية، وعبير خريشي، منسق قطاع الصعيد لمؤسسة أهل مصر.

لقاء نائب محافظ قنا

وأوضحت مديرة قطاع برامج مؤسسة أهل مصر أن المؤسسة نفذت مجموعة من الأنشطة التنموية بمحافظة قنا كإقامة مشروعات لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، والمشاركة في تركيب عدد 213 وصلة مياه للمنازل بقري مركز دشنا، مضيفة أنه يجري تركيب عدد 300 وصلة أخرى بمختلف القرى الأكثر احتياجا خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية التضامن الاجتماعي ورؤساء الوحدات القروية.

لقاء نائب محافظ قنا

كما استعرضت خلال الاجتماع الدور الفعّال لمؤسسة أهل مصر للتنمية في تقديم الدعم الاجتماعي والطبي لضحايا الحروق، وتوفير الرعاية الصحية لهم، فضلًا إلى دمج مصابي الحروق داخل المجتمع وتوفير الرعاية الصحية لهم.

لقاء نائب محافظ قنا

ومن جانبه أكد نائب محافظ قنا على ضرورة نشر الوعى بين أفراد المجتمع للتقليل من الآثار الناجمة عن الحرائق وأضرارها على الأفراد وممتلكاتهم، من خلال عمل برامج توعية للحد من مخاطر الحروق، وتقديم حلول جذرية لها، ما يساعد في تخفيف معاناة ضحايا مصابي الحروق، مثنيا على دور المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية في التعاون المثمر والفعال إلى جانب الأجهزة التنفيذية والمساعدة في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق حياة كريمة لهم.

المصرى اليوم

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