لأول مرة.. طلاب جامعة الأقصر يصعدون لدور الـ16 في ملتقى الاتحادات الطلابية

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صعد فريق الدوري الثقافي لجامعة الأقصر للمرة الأولى إلى دور الـ16 في ملتقى الاتحادات الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار «قادة وقيادة» والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية خلال الفترة من 6 حتى 11 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر .

وأشاد رئيس جامعة الأقصر، بما حققه طلاب الجامعة بوصولهم للدور الـ16 في المسابقة، مطالبهم ببذل المزيد من الجهد حتي فوزهم بالمركز الأول، موضحا أن الملتقى يهدف إلى توطيد العلاقة بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الطلابية، وتشجيع الشباب على العمل لخدمة وتنمية مجتمعاتهم، واطلاعهم على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات الواقع الافتراضي، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الشباب المشارك، وإثراء أفكارهم بالمعلومات الثقافية القيمة .

وأكد الدكتور محمد محجوب، على أهمية وضرورة المشاركة الطلابية في مثل هذه الملتقيات، إيمانًا من الجامعة بضرورة دمج الطلاب بقضايا مجتمعهم، من خلال المشاركة في الأنشطة الطلابية، مما يزيد من انتماء وحب الشباب لوطنهم وتشجيع الطلاب على المشاركة في كافة الملتقيات والفعاليات الهادفة، التي تساهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم باعتبارهم قادة المستقبل ومشاركتهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية لمصر 2030.