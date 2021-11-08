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روجير: نحتاج وقت أكبر فى تجمعات ومباراة أنجولا صعبة

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روجير: نحتاج وقت أكبر فى تجمعات المنتخب ومباراة أنجولا صعبة روجير: نحتاج وقت أكبر فى تجمعات ومباراة أنجولا صعبة

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أكد روجير دى سا، مساعد البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطنى الاول، أن الجهاز الفنى يحتاج إلى فترات اكبر في تجمعات من أجل نقل خبراته وأفكاره للاعبين.

وقال روجير، في المؤتمر الصحفى الذي حضره بدلا من كيروش الذي تعرض لإصابة، إن مباراة أنجولا المقررة في الجمعة المقبل بالتصفيات المؤهلة لكاس العالم صعبة للغاية، وليس معنى أن منتخب أنجولا ليس له حظوظ أن المباراة سهلة، مضيفا أن أنجولا ستلعب بلا ضغوط وستكون المباراة قوية وسنلعبها للفوز.

وعن اختيارات اللاعبين، قال روجير، إن الاختيارات تمت بدقة ونعلم كل كبيرة وصغيرة عن لاعبى المنتخب، وكذلك الاختيار لا يتم على أساس متوسط الأعمار الصغير فقط أو الخبرة والكفاءة، موضحا أن الاختيار بناءعلى الأداء والمستوى المميز.

وتابع، أن كيروش تعامل مع لاعبين في أوروبا في مختلف الأندية، ويعلم تماما قيمة العامل النفسى، وتعامل مع اللاعبين المصريين جيدا وجهزهم لهذه المباراة جيدا، نرغب في اللعب بشكل هجومى ولكن المباراة المقبلة سنتعامل معها بحذر لأنها خارج ملعبنا لكن في نفس الوقت سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية«.

المصرى اليوم

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