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ينتظر عشاق الكرة الآسيوية مباراة منتخب السعودية وأستراليا في إطار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات.

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ويحتل الأخضر صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 12 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات، فيما يأتي سوكرزو بالوصافة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وخسارة.

وتنطلق مباراة منتخب السعودية وأستراليا يوم الخميس المقبل الموافق 11-11-2021 غند الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت مصر.

وسيتم نقل المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة قنوات ssc السعودية التي توفر خدمة مميزة للمشاهدين بوجود استديو تحليلي يضم نجوم الكرة العربية وفقة تحليلية للحكام.

كما يوفر المصري اليوم لزواره وعشاق الكرة العربية خدمة متابعة مباراة منتخب السعودية ضد أستراليا لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ورصد لمستجدات الأخبار.

وستكون مباراة الخميس، هي الأولى للمنتخب الأسترالي على ملعبه ووسط جمهوره منذ نحو عامين وذلك بسبب الظروف الصحية التي مرت بها البلاد خلال فترات ماضية.

تاريخ المواجهات بين أستراليا والسعودية

دائمًا ما تشهد مباريات منتخب السعودية ومنتخب أستراليا إثارة كبيرة وندية قوية نظرًا لقوة العناصر الفنية في قائمة المنتخبين ووجود مدربين كبار على خطوط الملعب.

وفشل المنتخب السعودي في تحقيق الفوز على منافسه، حيث تقابلا في 4 مواجهات سابقة، تمكن منتخب أستراليا من تحقيق الفوز في 3 مناسبات مقابل تعادل وحيد.

وتتحمل قائمة الأخضر في مباراة مسئولية انتزاع الانتصار الأول في تاريخ المنتخب القميص العربي من الملاعب الأسترالية.

تشكيل السعودية أمام أستراليا

من المتوقع أن يحافظ المدرب الفرنسي هيرفي رينارد على القوام الأساسي للأخضر الذي شارك في المواجهات الماضية وحقق خلالها الفوز وتصدر المجموعة.

وسيتواجد محمد العويس في حراسة المرمى، وأمامه رباعي مكون من سلطان الغنام وعبدالإله العمري وعبدالله مادو وسعود عبدالحميد.

وسيعتمد مدرب منتخب السعودية على ثنائي ارتكاز عبدالإله المالكي ومحمد كنو، وأمامهما سلمان الفرج، وسامي النجعي وفهد المولد وستواجد صالح الشهري كقلب هجوم.

ويعني الفوز في مباراة منتخب السعودية وأستراليا التأهل لصفوف الأخضر ومواصلة سلسلة اللاهزيمة في مشوار المدرب الفرنسي المتميز هارفي رينارد.