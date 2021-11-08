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قيادي يمني: مشروع «الإخوان» لن ينجح في شبوة

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قيادي يمني: مشروع «الإخوان» لن ينجح في شبوة قيادي يمني: مشروع «الإخوان» لن ينجح في شبوة

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قال العقيد عبدالله النسي، قائد اللواء الخامس نخبة شبوانية في معسكر العلم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، اليوم الأحد، إن قواته ”حاربت الإرهاب والحوثي، وهي جزء أصيل من المحافظة، وسنعود إليها“، مشددا على أن مشروع «الإخوان لن ينجح في شبوة».

وكشف العقيد النسي، في مقطع نشر اليوم، تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرض له معسكر العلم، من قبل قوات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن)، قبيل انسحابهم منه.

وقال النسي: «أود أن أوضح للرأي العام وشرفاء شبوة، حقيقة ما حصل، حيث تعرضنا لهجومين، من قبل سلطة الإخوان في محافظة شبوة، في عامي 2019 و2021، بتوجيهات من التنظيم الدولي للجماعة، الذي أصبح يدير المحافظة من الخارج“. مشيرا إلى أن ”عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، قد شاركوا، في كلا الهجومين»، وفق قوله.

ولفت القائد العسكري، بحسب مداد نيوز إلى أنه: «بدلاً من مواجهة الحوثي، يتم الانتقام من أبناء شبوة، والعمل على تهيئة المحافظة لتسليمها للانقلابيين»، وأضاف «أخبرتهم سابقا، أننا سنذهب معا لتحرير بيحان، فكان ردهم، بأن الخطر يأتينا من النخبة الشبوانية، أما الحوثي فلن يأتي بأي حال، وكأن بيحان التي سلموها للحوثيين، ليست جزءا من شبوة».

المصرى اليوم

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