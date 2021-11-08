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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية
تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره التشادي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، وزير الخارجية والتكامل الإفريقي التشادي بالخارج شريف محمد زين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير سامي بن عبدالله الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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