محافظ القليوبية يشهد فعاليات اليوم الثاني للتدريب العملي «صقر 89»

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شهد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، فعاليات اليوم الثاني للتدريب العملي المشترك «صقر 89»، لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظة، بشركة أنابيب البترول بمنطقة مسطرد.

وقالب بيان صحفي، الإثنين، إنه تم تقديم بيان عملي لنجدة الهدف الحيوي المؤمن بالحراسات المشددة بشركة أنابيب البترول بمسطرد، حيث تم عرض تجربة إخلاء ووضع سيناريو للتعامل مع أي أزمات، وذلك للوقوف على مستوى التدريب والأداء للقوات ومدى وسرعة التصرف والتعامل والتفاعل مع أي ظروف طارئة.

يأتي هذا في إطار متابعة تنفيذ وتفعيل خطة محافظة القليوبية لمواجهة الأزمات والكوارث بمختلف أشكالها والوقوف على مدى استعدادات المحافظة وجاهزيتها للتعامل مع أي موقف في حالة الطواريء والأزمات والوقوف على أي ملاحظات والعمل على تلافيها.