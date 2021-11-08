نائب وزير التعليم يتفقد مشروع توسعة مدرسة الشهيد سامح طاحون ضمن «حياة كريمة» بالمنوفية

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استقبلت قرية شما مساء اليوم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، لمتابعة انتظام الدراسه ببعض مدارس القرية للفترة المسائية ومتابعة العمل بمشروع توسعة مدرسة الشهيد سامح طاحون ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على نسب تنفيذ عملية الإحلال والتجديد بالمشروع .

وقام نائب الوزير يرافقه هاني عنتر مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ويسري عيد مدير عام إدارة أشمون التعليمية، والدكتور حسن الخولي رئيس مجلس الأمناء بالمنوفية بتفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة شما الابتدائية بنين ومدرسة الشهيد محمد عيسى العليمي الإعدادية للفترة المسائية، حيث تابع انتظام الدراسه في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، موجها بتطبيق كافة القرارات والتعليمات والكتب الدورية التي من شأنها تقليل كثافة الفصول مما يساعد في تحقيق التباعد بين الطلاب .

كما تفقد «حجازي» قاعات رياض الأطفال وبعض فصول الصف الأول الابتدائي، مؤكدا على أهمية إدارة الصف في صورة عمل جماعي تعاوني موضحا لمعلمات رياض الأطفال الدور الهام الذي يقوم به الميسر في توصيل المعلومة للأطفال .