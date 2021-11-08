جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية إلى عزبة حسن بك ضمن «حياة كريمة»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة الزقازيق قافلة بيطرية لعزبة حسن بك، ضمن فعاليات الخطة السنوية للمشاركة المجتمعية بكلية الطب البيطرى، ومهرجان جامعة الزقازيق للبيئة التاسع عشر، والبرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى، برعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتعد القافلة الخامسة عشر للعام ٢٠٢٢/٢٠٢١، شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى، وتم الكشف على ٣١٦ حالة حيوانات، و٢١٤٣ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة، ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجاناً، في إطار مساهمة الجامعة ضمن البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى، والتخفيف عن المواطن الشرقاوى والنهوض بمستواه المعيشى تحت مظلة «حياة كريمة».