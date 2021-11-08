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وزير الخارجية الأمريكي: دور حيوي للدفع نحو عملية السلام في ليبيا

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وزير الخارجية الأمريكي: دور مصر حيوي للدفع نحو عملية السلام في ليبيا وزير الخارجية الأمريكي: دور حيوي للدفع نحو عملية السلام في ليبيا

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكلن، اليوم، إن ثمة دور مصري حيوي بالدفع نحو عملية السلام في ليبيا.

وأكد بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، عقده ونظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة الأمريكية واشنطن أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، لافتًا إلى ضررة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.

ويستضيف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره المصري سامح شكري، يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، من أجل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الخميس الماضي، إن الوفدين المصري والأميركي سيبحثان قضايا دولية وإقليمية، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات.

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