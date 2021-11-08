أخبار عاجلة

«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل) -
«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة -
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

عن عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي هجمة إرهابية «وقحة»

Print
روسيا عن عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي هجمة إرهابية «وقحة» عن عملية اغتيال رئيس الوزراء العراقي هجمة إرهابية «وقحة»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت وزارة الخارجية الروسية، أمس، الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة استعداد موسكو للتعاون مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب.

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: الهجمة الإرهابية بـ «الوقحة»، التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في العراق، وأبدت استعداد بلادها لتعزيز التنسيق العملي مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، كما شددت على ضرورة أهمية تفعيل الجهود الجماعية الدولية من أجل التصدي الفعال والحاسم لهذا التهديد العالمي.

دعت زاخاروفا أبرز القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس والبحث عن حلول توافقية للمشكلات مضيفة أن موسكو تعول على قرب التوصل إلى اتفاق في العراق حول «تشكيل حكومة فعالة جديدة تحظى بدعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسة والمكونات العرقية والدينية في العراق، وفقا لـ «تاس».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كرواتيا تتأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز على روسيا

كرواتيا تتأهل إلى كأس العالم 2022 بالفوز على روسيا

الفيصل يطلع على تحضيرات اجتماع روسيا والعالم الإسلامي

الفيصل يطلع على تحضيرات اجتماع روسيا والعالم الإسلامي

روسيا تمد الهند بصواريخ إس-400 رغم مخاطر العقوبات الأمريكية

روسيا تمد الهند بصواريخ إس-400 رغم مخاطر العقوبات الأمريكية

العناني و سفير روسيا يناقشان سبل دفع حركة السياحة إلى مصر

العناني و سفير روسيا يناقشان سبل دفع حركة السياحة إلى مصر