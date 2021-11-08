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أدانت وزارة الخارجية الروسية، أمس، الاعتداء على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مؤكدة استعداد موسكو للتعاون مع بغداد في مجال مكافحة الإرهاب.

ووصفت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: الهجمة الإرهابية بـ «الوقحة»، التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار في العراق، وأبدت استعداد بلادها لتعزيز التنسيق العملي مع الشركاء العراقيين في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله، كما شددت على ضرورة أهمية تفعيل الجهود الجماعية الدولية من أجل التصدي الفعال والحاسم لهذا التهديد العالمي.

دعت زاخاروفا أبرز القوى السياسية في العراق إلى ضبط النفس والبحث عن حلول توافقية للمشكلات مضيفة أن موسكو تعول على قرب التوصل إلى اتفاق في العراق حول «تشكيل حكومة فعالة جديدة تحظى بدعم جميع الأحزاب السياسية الرئيسة والمكونات العرقية والدينية في العراق، وفقا لـ «تاس».