أخبار عاجلة

«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل) -
«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة -
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران

Print
قال: أنتم في خير عظيم وفضل تغبطون عليه وقد فضلكم الله وشرفكم فأحسنوا النية لله

شاهد.. رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران

زار الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الضباط والجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران.

وألقى الدكتور السند عدداً من المحاضرات والكلمات التوجيهية، منوِّها بهبّة المملكة العربية ومن تضامن معها من الدول في "عاصفة الحزم" لتلبية نداء الواجب في إنقاذ اليمن وشعبه الشقيق من إجرام المعتدين، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- مبيناً أن الرباط في سبيل الله من أفضل وأجلِّ الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا.

وقال الدكتور السند في كلمة وجهها للجنود المرابطين: "أنتم في خير عظيم وفضل تغبطون عليه، وقد فضلكم الله وشرفكم؛ فأحسنوا النية لله واعلموا أنكم في عمل صالح عظيم هو من أسباب حصول رضا الله ومحبته ومغفرته وجنته والرفعة في الدنيا والآخرة، فاصبروا على ما تكابدون من المشقة والمرابطة، فإن عِظم الجزاء من عِظم البلاء، ولا أعلم في هذا الوقت جهاداً تنطبق عليه نصوص الوحيين كجهادكم هذا".

وأضاف: "أنتم اليوم ممن جعلكم الله لإطفاء الشر والفتنة من الذين يريدون إطفاء نور الله جل وعلا، فجاهدوا حق الجهاد وأخلصوا نياتكم في الدفاع عن بلد التوحيد والسنة ومنهج السلف الصالح؛ المملكة العربية السعودية".

وفي ختام زيارته أشاد الدكتور بما رآه من شجاعة جنودنا المرابطين وصبرهم واستبسالهم في ميادين العزِّ والشرف، داعياً الله -سبحانه- لهم بالنصر العاجل وأن يخذل أعداءنا ويكبتهم ويجعل الدائرة عليهم.

ويحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

شاهد.. رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران

شاهد.. رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران

شاهد.. رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران

شاهد.. رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران

شاهد.. رئيس الهيئات يزور الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بمنطقتي عسير ونجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا