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لجنة «مكافحة كورونا» تكشف الأعراض الناتجة عن تلقي اللقاح لمن هم في عمر الـ15

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لجنة «مكافحة كورونا» تكشف الأعراض الناتجة عن تلقي اللقاح لمن هم في عمر الـ15 لجنة «مكافحة كورونا» تكشف الأعراض الناتجة عن تلقي اللقاح لمن هم في عمر الـ15

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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إنه سيتم تطعيم الأطفال من عمر 15 عامًا فيما أعلى، موضحا أنه من الوارد تطعيم الأطفال من عمر 12 عاما.

وتابع حسني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن هناك دراسات أكدت مأمونية اللقاح الأمريكي «فايزر» لسن 5 سنوات فيما أكبر.

وأرجع حسني السبب في التركيز على الفئة من 15 عاما فأكبر لكونهم الأكثر انتشارًا في المجتمع والأعراض عليهم تكون أكثر خطورة.

وكشف حسني عن الأعراض الناتجة عن لقاح كورونا لمن هم في عمر الـ15 عاما، موضحًا أنه سيعاني من بعض الألم مكان الحقن، إلى جانب عدد من الأعراض الأخرى مثل ارتفاع درجات الحرارة، موضحا أن فائدة لقاح كورونا أهم من الأعراض الجانبية الناتجة عن تلقى اللقاح، مناشدًا ضرورة الحصول عليه.

وأكد أن هناك بعض الأعراض التي سيتم بموجبها إعفاء الطالب من اللقاح وهي معاناته من الآلام المبرحة في الظهر، وفقدان حالة الشم والتذوق.

المصرى اليوم

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