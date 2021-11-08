فرانك لامبارد الأقرب لتولي نورويتش سيتي

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قرر نادي نورويتش سيتي إقاله مدربه الألماني دانييل فاركي والجهاز المعاون، بعد تحقيق الفوز الأول له في الدوري هذا الموسم أمام برينتفورد في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحتل نورويتش سيتي المركز الأخير في الدوري برصيد 5 نقاط، وفشل الفريق في تحقيق أي أنتصار هذا الموسم، حتى حققوا أول أنتصار لهم أمام برينتفورد بنتيجة 2-1.

ووفقًا لصحيفة «ذا تايمز» الإنجليزية، أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي السابق هو المرشح الأول لنادي نورويتش سيتي، بعد الإخفاقات التي حققها المدرب فاركي وجهازه المعاون منذ بداية الموسم.

وتابعت الصحيفة، أن لامبارد لديه خبرة سابقة مع نادي تشيلسي، فكانت تجربته سعيدة في أوقات ومرة في أوقات أخرى، فقد غادر البلوز وفي حوزته 44 أنتصارًا و15 تعادلًا، و25 خسارة، في 84 مباراة خاضها معهم، أما تجربته مع ديربي كاونتي كانت إيجابية رغم خسارته في مباراة صعود الفريق أمام أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز.

واتمت الصحيفة، ستيف بروس وجون تيري هي خيارات نورويتش سيتي لمقعد المدرب.