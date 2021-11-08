جوارديولا يريد ضم نجم برشلونة مقابل رحيم ستيرلينج

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أبدى بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، رغبته في ضم فرينكي دي يونج لاعب برشلونة، في صفقة تبادلية مقابل رحيم ستيرلينج.

وفقًا لصحيفة «ElNacional» الإسبانية، جوارديولا اخبر برشلونة بهذا العرض، ليتم في الإنتقالات الشتوية القادمة، ويريد برشلونة ضم ستيرلينج، خصوصًا بعد الإصابات التي ضربت الفريق، في الجناح الهجومي، مثل (أنسو فاتي، عثمان ديمبلي، مارتن بريثويت).

وأضافت الصحيفة، أن السيتي مستعد لبيع ستيرلينج بـ 40 مليون جنية إسترليني، وليس الفريق في حاجة له، خاصة بعد إبرام الفريق لصفقة مثل جريليش، وباقي الأسماء مثل فودين، جيسوس، بيرناندو سيلفا، الذين يثبتون أنفسهم في كل مباراة.

واستكملت الصحيفة، فريق برشلونة على أتم استعداد لبيع الهولندي دي يونج بسبب فرصته في تلقي الكثير من الأموال، ووجود أسماء مثل بيدري، وجونزاليس يسهل رحيل فرانكي، الذي لا يقدم مستوى متميز من بداية الموسم.

وأتمت الصحيفة، موقف تشافي غير معروف حتى الأن، ولكنه مهتمًا أيضًا بوجود جناح أيسر سريع وقوي مثل سترلينج لدعم الفريق.