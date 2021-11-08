فرنسا تكشف عن المشتبه به في استهداف دورية أمنية

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كشفت الشرطة الفرنسية عن تفاصيل الهجوم الذي تعرضت له دورية أمنية جنوب شرق البلاد.

وقالت الشرطة إن دورية تعرضت، صباح الإثنين، لهجوم بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرق فرنسا، على يد جزائري قال إنه يتصرّف «باسم النبي» لكن لم تتمّ إحالة الملف إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب، وفق وزير الداخلية الفرنسي.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي حضر إلى المكان قبل الظهر، إلى أن اسم المهاجم «لم يكن مسجّلًا في أي من ملفّات التطرّف»،

وأوضح أنه «رجل عامل يبلغ من العمر بين 35 و40 عامًا، ووضعه قانوني».

ولفت إلى أنه حاليا «بين الحياة والموت في مستشفى كان» بعدما أُصيب بجروح بالغة برصاصتين أطلقهما زميل الشرطي المستهدف.

ونوه دارمانان إلى أن الرجل «يحمل جواز سفر جزائري» و«لديه إقامة إيطالية» وسبق أن «طلب الحصول على إقامة في فرنسا».

وكشف أنه وصل إلى أوروبا في 2009 أو 2010، ثمّ إلى فرنسا في 2016 تقريبًا قادمًا من إيطاليا حيث كان لا يزال مقيمًا بشكل نظامي.

وكتب الوزير في وقت سابق على تويتر أن «الشرطي الذي تعرّض للطعن، لم يصب لحسن الحظّ بجروح جسديّة، بفضل سترته الواقية».

وقال دارمانان في تصريح صحفي أمام مركز شرطة كان حيث دارت الأحداث على مسافة 500 متر من قصر المهرجانات،: «اعتقد أن الجميع يشعر بالارتياح» لعدم إصابة أي شرطي بأذى حتى لو أن الشرطيين «تأثروا نفسيًا».

وتابع القول إن المهاجم طعن شرطي أول و«أراد أن يهاجم بعنف شديد شرطية أخرى».

و أشار إلى أن «ليس هناك تحقيق مفتوح لدى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب التي تبقي على دورها كمراقب» في الوقت الراهن، فيما أكد مصدر في الشرطة في وقت سابق أن «فرضية الإرهاب مطروحة».