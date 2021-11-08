تشافي: مقارنتي بجوارديولا نجاح لي ورسالة ميسي اسعدتني

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ابدى تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لبرشلونة، عن سعادته الغامرة بقيادة البلوجرانا، خلفا للهولندي رونالد كومان، وقال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتقديمه: «حين دخلت الملعب غمرتني ذكريات كثيرة، واستقبال الجماهير اليوم سيؤثر على كثيرًا، ولا يمكننا أن نخذلهم، وعلينا العمل بجد، لقد أتيت ولدي أفكار واضحة جدا، وعلى اللاعبين محاولة إقناعي لتحقيق النجاح، وسيتم الحكم علينا من خلال النتائج، وسنحاول اللعب بشكل جيد لتحقيق نتائج مميزة».

وأضاف، «مقارنتي بجوارديولا بالنسبة لى نجاح، نظرا لكل ما قدمه بيب لكرة القدم وبرشلونة، وبالنسبة لي هو أفضل مدرب في العالم، وأي مقارنة بيني وبينه الآن ستكون سيئة».

وعن إصابات الفريق قال، «بالتأكيد نحن نشعر بالقلق، وعلينا التحدث عن أشياء كثيرة مع الرئيس، وحل المشكلات، وهناك عمل يجب القيام به واستعادة العديد من اللاعبين، فكرتي كمدرب هي مساعدة اللاعبين، وبرشلونة يمر بوقت صعب، وألاحظ شعور بعض اللاعبين بالضغط، وسنعمل على مساعدتهم على المستوى الشخصي والمهني، نحن نفكر بالفعل في مواجهة الديربي ضد إسبانيول، وسوف نستعد للفوز بها، وسنفكر في اللقاء التالي، وعلينا العمل بجد لتحقيق النتائج الجيدة».

وأضاف، «في كثير من الأحيان أتذكر النصائح التي قدمها لي فرانك ريكارد وفان جال وفيلا وأبي وكرويف وجوارديولا ولويس إنريكي، نريد أن نكون أكثر شدة، وعدوانيين، ونستعيد الكرة في مناطق الخصم، ونقاتل على أرض الملعب».



وتابع، «لقد أرسل لي ميسي رسالة وتمنى لي التوفيق، وتبادلنا النكات وأتمنى له الأفضل، فهو أفضل لاعب في تاريخ النادي لكنه رحل، والآن لدينا مجموعة علينا العمل معها، سنقوم بتقييم الأمر مع النادي وسنقرر، لكننا سنعمل على تعزيز الفريق، ويجب أن يدرك كل لاعب المطلوب منه في كل لحظة في المباراة».

وحول التجديد لديمبلي، قال، «نعم، بالنسبة لي ديمبلي يمكن أن يكون أفضل لاعب في العالم في مركزه، لكن عليه العمل، والأمر يعتمد عليه وعلى عقليته، ستكون هناك إصابات، لكن يجب التدرب جيدا لتجنبها».

وحول سبب عدم قدومه لتدريب برشلونة من قبل، كشف: «أول مرتين عرض على برشلونة في يناير، ولم أشعر برغبة في ذلك سواء على مستوى أسرتي أو أنا، وكنت بحاجة للمزيد من الوقت، ثم أتى الصيف والانتخابات الرئاسية، وكان هناك الكثير من الشك، ثم اتصل بي خوان لابورتا وقلت دائما أنه أفضل رئيس في تاريخ برشلونة، والآن حان الوقت».

وعن اللاعبين القدامى بالفريق، قال: «أعرفهم جيدًا وأرى أنها ميزة، حيث سيتعين على القادة بيكيه وبوسكيتس وألبا وتير شتيجن وسيرجي سحب الفريق للأمام».

وحول حقيقة عرض الاتحاد البرازيلي، كشف: «نعم، لقد عرضوا على أن أكون مساعدا لتيتي وبعد كأس العالم أتولى قيادة السيليساو، لكن فكرتي كانت القدوم لبرشلونة».