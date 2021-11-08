الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيرا محررا من طولكرم و6 في رام الله.. ومطالب بالإفراج عن صحفي

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسير المحرر حسين حلمي أبوشنب، بعد أن داهمت منزله في الحي الشرقي من طولكرم، كما اعتقلت 6 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في بلدة بيتونيا واعتقلت مواطنين لم تعرف هويتهما بعد، فيما اعتقلت الأسير المحرر معتز وهدان من قرية رنتيس غرب رام الله.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت طالبا جامعيا من بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله بعد ساعات قليلة من اختطاف والده كرهينة، حيث داهمت منزل الشاب شادي عميرة في بير زيت حيث جرى تفتيشه واحتجاز أفراد اسرته والتحقيق معهم، وقامت قوات الاحتلال باعتقال والده لإرغامه على تسليم نفسه، واضطر عميرة بعد اختطاف والده كرهينة إلى تسليم نفسه، وفقا لموقع «دنيا الوطن» الفلسطيني.

وعميرة هو أسير محرر ومعتقل سياسي سابق وطالب في جامعة بيرزيت تعرض لاعتقالات عدة على خلفية نشاطه في صفوف الكتلة الإسلامية، ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية ارتكاب الاحتلال (2124) انتهاكا خلال شهر أكتوبر الماضي، وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، حملات اعتقال واقتحامات شبه يومية، يتخللها عمليات تخريب للمنازل وإرهاب الساكنين الآمنين بداخلها.

من ناحية أخرى، لا تزال حملة الاعتقالات التي تشنها حركة «حماس» محل انتقاد، حيث أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اعتقال الصحفي علاء المشهراوي بالقرب من منزله، بعدما قامت عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحماس في غزة باعتقاله واحتجاز سيارته.

وطالبت النقابة حركة حماس بالسماح للمنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين الفلسطينيين بزيارة الصحفي المشهراوي ومعرفة أسباب اعتقاله“، مؤكداً أن طريقة اعتقاله ”مرفوضة وغير مقبولة، وتحمل إساءة واضحة للصحفيين والعمل الصحفي، كما تعتبر انتهاكا واضحا للقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الفلسطينية، وفقا لـ إرم نيوز، فإن حركة حماس سياسة الاعتقال السياسي للمعارضين لها في قطاع غزة، حيث يعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لها أي مواطن فلسطيني يعارض سياسات حماس في القطاع، فيما لا توجد إحصائية رسمية لعدد المعتقلين السياسيين في غزة.

وترفض حركة حماس ووزارة الداخلية في غزة الإقرار بوجود معتقلين سياسيين في سجون جهاز الأمن الداخلي التابع لها، وفى المقابل هناك حالة من الإحباط تسيطر على الحركة خلال الفترة الأخيرة بسبب اعتقال عدد من أفرادها على يد الاحتلال الإسرائيلي وتركيا، وهناك مراجعة للكشف عن مصدر تسريب المعلومات، خاصة أنه يتسبب في صعوبة تنفيذ عمليات عسكرية ضد الاحتلال، كما أن هناك محاولات للكشف عن الثغرات وهناك تخوف من عدم القدرة للكشف عن التسريبات المتعددة، وكما كان في السابق هناك عمليات للقبض على جواسيس لصالح إسرائيل.

من ناحية أخرى، مر نحو شهر على إعلان تركيا القبض على شبكة جواسيس تعمل لصالح إسرائيل دون الإفصاح عن التحقيقات الخاصة بالقضية، التي أثارتها وكالة الاستخبارات الوطنية التركية من كشف شبكة جاسوسية إسرائيلية مكونة من 15 شخصا يعملون لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي.

وعلى الرغم من إعلان أنقرة أن عملية تعقب الجواسيس على مدار عام بأكمله حيث عمدت إلى تبادل المعلومات مع الموساد، وتنفيذ أنشطة تمس الأمن القومي التركي، خاصة أنها كانت تعكف على جمع معلومات عن الطلاب في الجامعات التركية من السوريين والفلسطينيين، الذين يدرسون في مجال الصناعات الدفاعية وفقا لـ TRT، ولم تكشف أنقرة عما إذا كان الطلاب والدارسين، لهم هوية سياسة ينتمون لأي حركة سياسة فلسطينية، خاصة الحركتين الكبيرتين فتح وحماس، اللتين لاتزال بينهما خلافات واضحة في كثير من الأمور ولم تظهر في الأفق مؤشرات حول الانقسام الفلسطيني خاصة ببين الحركتين، اللذين تتبادلان الاتهامات.