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أجاب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، على سؤال بشأن موعد انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر.

وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين، إن هذا الأمر يعتمد على عوامل كثيرة، وعلينا وضع عامل التغيرات المناخية في الجو.

وأضاف حسني: «نحمس الشعب المصري على الذهاب للتطعيم لأنه هام للغاية في ظل جائحة كورونا»، مضيفا: «تلقي اللقاح لا يعني التوقف عن الإجراءات الاحترازية لكورونا»، ولفت إلى أن هناك جهود ضخمة من الدولة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.