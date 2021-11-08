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«متى تنتهي موجة كورونا الرابعة في ؟».. «الصحة» تجيب

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«متى تنتهي موجة كورونا الرابعة في مصر؟».. «الصحة» تجيب «متى تنتهي موجة كورونا الرابعة في ؟».. «الصحة» تجيب

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أجاب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة ، على سؤال بشأن موعد انتهاء الموجة الرابعة من فيروس كورونا في .

وقال حسني، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» عبر قناة صدى البلد، مساء الاثنين، إن هذا الأمر يعتمد على عوامل كثيرة، وعلينا وضع عامل التغيرات المناخية في الجو.

وأضاف حسني: «نحمس الشعب المصري على الذهاب للتطعيم لأنه هام للغاية في ظل جائحة كورونا»، مضيفا: «تلقي اللقاح لا يعني التوقف عن الإجراءات الاحترازية لكورونا»، ولفت إلى أن هناك جهود ضخمة من الدولة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا.

المصرى اليوم

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