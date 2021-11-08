قيس سعّيد يكلف الداخلية بوضع حد لأزمة صفاقس: لا مجال للمسّ بصحّة التونسيين

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قال الرئيس التونسي قيس سعّيد، إن تونس دولة واحدة، مشدّدًا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، و أنه لا مجال للمسّ بصحّة التونسيين.

وأمر الرئيس سعّيد وزير الداخلية بالتدخّل الفوري لوضع حدّ للأوضاع السائدة في مدينة صفاقس. جاء ذلك حسبما أوردت الرئاسة التونسية في بيان رسمي الإثنين.

جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس قيس سعّيد، اليوم الإثنين، بقصر قرطاج، بكلّ من نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، وتوفيق شرف الدّين، وزير الداخلية.

وأكّد الرئيس قيس سعّيد على أن الوضع الحالي لا يُمكن أن يستمرّ، ومحاولة تأجيج الوضع الاجتماعي بمثل هذه الممارسات صار معروفا لدى عامة الشعب. حسبما أورد البيان الرئاسي

وتجتاح النفايات منذ أسابيع شوارع مدينة صفاقس الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس، ما استدعى ممثلو المجتمع المدني التقدم بشكوى استتبعها قضية ضد البلديات ووزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات.