الأكثر مبيعا

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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة لحركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرًا من هذه القوائم تضمنت كتبًا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها من محبى القراءة، وبعض الكتب الأخرى صدرت منذ عام أو أقل، وقد تنوعت هذه الكتب بين الأدب والسيرة الذاتية والكتب الفكرية والشعر والتاريخية وكتب الأطفال وغيرها.

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غلاف كتاب «المستثمر الذكى»

ومن هذه الكتب كتاب المستثمر الذكى، وهو كتاب شامل حول الاستثمار القائم على مبدأ القيمة لمؤلفه بنيامين جراهام، وهو من الكتب الأكثر مبيعًا. وقد صدرت أولى طبعاته خلال عام 2015، عن مكتبة جرير للنشر. كتاب يحث على النجاح والتطور فى مجال العمل من خلال الحديث عن عناصر الاستثمار الجيد، معطيًا حلولًا منطقية لاتباع السلوك والفكر الصحيح فى الإدارة، والذى يقود صاحبه للتميز والنجاح فى حياته المهنية والاجتماعية أيضًا.

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غلاف كتاب «ألف شمس ساطعة»

وهناك أيضا رواية ألف شمس ساطعة للكاتب خالد حسينى، والتى صدرت لأول مرة من خلال عام 2007، وصدرت طبعتها الأحدث فى عام 2012، من ترجمة إيهاب عبدالحميد، وصدرت عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر. أن تقرر الحكى عن معاناة الآخرين فهذا أمر وارد بالطبع، لكن أن يختار كاتب الحديث عن المرأة وحقوقها وأبرز المشكلات الاجتماعية والسياسية التى تواجهها، مهمة شاقة بكل تأكيد، وهو ما أجاده «حسينى» من خلال روايته التى سلطت الضوء على نساء أفغانستان وقوتهن ضد الظلم والفساد.

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غلاف كتاب «عقيدة الصدمة»

وهناك أيضا كتاب عقيدة الصدمة: صعود رأسمالية الكوارث للكاتب نعومى كلاين، وصدر لأول مرة فى عام 2006، وجاءت أحدث طبعاته خلال عام 2009، عن شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. الكتاب يحمل الكثير من المفاجآت الموثقة والتفسيرات والتحليلات الصادمة حول حدوث الكثير من الكوارث الطبيعية وعلاقتها بسياسة يضعها الكثير من سياسيين وصناع القرار بالعالم.