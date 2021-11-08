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جولة تفقدية لنائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية

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جولة تفقدية لنائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية جولة تفقدية لنائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب بالإسكندرية

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استقبل المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ووفد من الشركة القابضة، بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية؛ أثناء جولته لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة، والتأكيد على تلبية احتياجات الطلاب التدريبية والعلمية.

وتقفد الوفد فصول المدرسة والاستماع للشرح والاطمئنان على استيعاب الطلاب للمقررات الفنية، لتواكب المدارس الفنية لمياه الشرب أحدث طرق التدريس والتعليم لرفع كفاءة الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، كما تم المرور على الورش والمعامل وغرفة التحكم والعيادة والمكتبة وحجرة الاجتماعات.

تأتي تلك الجولة في إطار جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والتدريب المهني، من خلال إعداد وتخريج فنيين متميزين ذوي مهارة عالية، وتوفير فرص تأهيل وتعليم متميزة وفرص عمل لخريجى المدرسة وفقاً لإحتياجات شركات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما شهد الدكتور أحمد معوض، جانبا من ورشة العمل، والتي تعمل علي مدار 5 أيام و الممولة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تحت عنوان "تقليل الفاقد"، كما تم طباعة دليل إسترشادي للحد من فواقد المياه الغير محاسب عليها.

وأكد اهتمام الدولة بزيادة الوعى بالحفاظ على المياه وترشيد الإستهلاك، من خلال التوسع فى تركيب العدادات المطورة ومسبوقة الدفع للعمل علي خفض الفاقد التجاري.

واستمع إلى العرض المقدم من المهندس أحمد جابر، عن مجهودات الشركة في تقليل الفاقد من خلال تقسيم الشبكات إلي مناطق معزولة DMA , DMZ ووضع خطة سنوية لإنهاء عدد كبير من DMZ وتحقيق أعلي عائد من المياه الغير المحاسب عليها.

المصرى اليوم

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