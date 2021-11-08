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تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير

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روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير
يستخدم قذيفة تتحول إلى عند إطلاقها على الهدف

روسيا تطور نظاماً يصطاد الطائرات المسيرة سليمة دون تدمير

طورت نظاماً خاصاً قادراً على اصطياد الطائرات الصغيرة المسيرة بواسطة شبكة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم (الاثنين).

وأوضحت الوكالة أن علماء من المركز النووي الفيدرالي الروسي في معهد البحث العلمي لعموم روسيا للفيزياء التقنية، طوروا فخاًّ للطائرات المسيرة.

وأضافت أن العلماء سجلوا براءة اختراع القذيفة في نهاية أكتوبر 2021، ويستعد الخبراء حالياً للتصنيع والاختبار الأولي للقذيفة.

وأوضحت "سبوتنيك" أن أنه عندما يقترب المقذوف من الهدف، تطلق شبكة على الطائرة المصنعة التي عادةً ما تكون مصنوعة من البلاستيك.

وأضافت أن نظام صائد الطائرات المسيرة يلتقط الهدف بدقة وينزله إلى الأرض دون أن يدمره، مما يسمح للمتخصصين بالحصول على الطائرة مسيرة سليمة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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