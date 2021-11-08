شكوى جديدة أمام البرلمان بسبب صعوبة مناهج «رابعة ابتدائي»

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تقدمت النائبة دعاء العريبي، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور حنفي جبالي لتوجيهه للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بسبب صعوبة مناهج الصف الرابع الابتدائي.

وذكرت العريبي، في سؤالها، أنه تلاحظ وجود شكوي عامة من أهالي الطلبة مفادها أن العبء المعرفي الذي يتحمله الطالب في المناهج المقررة عليهم تفوق قدرات الطالب المتوسط.

كان وزير التعليم قد أصدر قرارًا وزاريًا، حدد خلاله المواد الدراسية المقرر تطبيقها على الصف الرابع الابتدائى بالمدارس، وتضمنت: «اللغة العربية- العلوم- الدراسات الاجتماعية- الرياضيات- Connect- القيم واحترام الآخر- التربية الدينية- المهارات المهنية- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- التربية البدنية والصحية- التربية الفنية- التربية الموسيقية- أنشطة توكاتسو- Connect Plus».

وكانت النائبة مي غيث تقدمت أمس الأحد، بطلب إحاطة ممثل، تحدثت فيه عن صعوبة مناهج الصف الرابع، وقالت إن التعديلات التي تم إدخالها على مناهج الصف الرابع، كشفت عن صعوبتها على المعلمين أنفسهم وليس الطلبة فقط.