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رئيس «مياه الغربية» يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بلتاج مركز قطور

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رئيس «مياه الغربية» يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بلتاج مركز قطور رئيس «مياه الغربية» يتفقد مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بقرية بلتاج مركز قطور

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تفقد المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، الأعمال التنفيذية التي تتم ضمن مشروع معالجة الصرف الصحى بقرية بلتاج مركز قطور لمتابعة موقف الأعمال ونسب التنفيذ.

وقال «شطا»، إنه يتم تنفيذ المشروع على مساحة 2.5 فدان وبتكلفة 181 مليون جنيه، ويخدم المشروع حوالى 25 ألف نسمة من أهالى قرية بلتاج وقرية محلة مسير.

وشدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام بالبنود والمواعيد المحددة للتنفيذ مؤكدا إنهاء المشروع في أقرب وقت، كما أكد على الإلتزام التام بمعايير الجودة في التنفيذ والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

المصرى اليوم

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