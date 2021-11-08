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رايطة المحترفين توقع غرامات مالية على الأهلي والزمالك بعد أحداث القمة 123

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رايطة المحترفين توقع غرامات مالية على الأهلي والزمالك بعد أحداث القمة 123 رايطة المحترفين توقع غرامات مالية على الأهلي والزمالك بعد أحداث القمة 123

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أعلنت إدارة المسابقات في رابطة الأندية المحترفة، عقوبات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، والتي انتهت بمواجهة القمة بين والأهلي يوم الجمعة الماضي (3-5).

وجاءت العقوبات، على النحو التالي:

- تغريم الأهلي 50 ألف جنيه للنزول الجماعي من الجهاز الفني واللاعبين البدلاء إلى الملعب عقب كل هدف للتهنئة.

- تغريم الزمالك 50 ألف جنيه للسبب نفسه، بجانب 20 ألف جنيه أخرى لغياب المدير الفني عن المؤتمر الصحفي.

- إيقاف مجدي تراوري المدرب العام للنادي المصري مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه.

المقاولون وطلائع الجيش:

- إيقاف حسن الشامي مباراتين، عقب الطرد للعب العنيف.

- تغريم غزل المحلة 20 ألف جنيه، لتأخر دخول الفريق أرض الملعب في بداية المباراة، لمدة 4 دقائق.

بيراميدز والاتحاد السكندري:

- تغريم الاتحاد السكندري 25 ألف جنيه، للاعتراض بصورة جماعية من قبل الجهاز الفني والإداري.

- تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه للسبب نفسه.

- إيقاف محمود منصور لاعب المقاصة مباراتين، عقب الطرد بسبب اللعب العنيف.

المصرى اليوم

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