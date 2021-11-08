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« للطيران» تعلن تسيير 75 رحلة جوية اليوم و71 أخرى غدا (تعرف عليها)

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«مصر للطيران» تعلن تسيير 75 رحلة جوية اليوم و71 أخرى غدا (تعرف عليها) « للطيران» تعلن تسيير 75 رحلة جوية اليوم و71 أخرى غدا (تعرف عليها)

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اعلنت شركة للطيران تسير اليوم الإثنين ٨ نوفمبر ٧٥ رحلة جوية بمعدل ٤٨ رحلة دولية إلى كل من تورنتو، عمَان، الكويت، جوبا، بغداد، أكرا، تونس، أبوظبي، الدوحه، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، بروكسل، دبي، كوبنهاجن، روما، امستردام، أثينا، موسكو، البحرين، الخرطوم، لارناكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس ابابا، إربيل، و٢١ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٧٥٧٤ راكبا .

كما تسير مصرللطيران غدا الثلاثاء ٩ نوفمبر ٧١ رحلة جوية بمعدل ٤٩ رحلة دولية إلى كل من بغداد، عمَان، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، دوالا، الدوحه، أبوظبي، لندن، مدريد، باريس، إسطنبول، امستردام، ميونيخ، نيويورك، برلين، موسكو، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، البحرين، الكوبت، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، و١٦ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٦٩٧٦ راكبا .

المصرى اليوم

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