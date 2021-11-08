«فريق الرياضة للجميع» يعلن دعمه لخالد الدرندلي في انتخابات الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن «فريق الرياضة للجميع» الذي يضم عدد من قدامى الأهلي والأعضاء البارزين داخل جدران عمومية النادي الأهلي، دعمهم للمحاسب خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، وذلك خلال انتخابات الأهلي المقبلة بعد ترشحه على نفس المنصب لمدة ٤ سنوات جديدة.

و يترشح خالد الدرندلي على منصب أمين الصندوق، مستقل في إطار الرغبة نحو استكمال سلسلة النجاح الكبري التي حققها خلال السنوات الأربعة الماضية.

وقام أعضاء «فريق الرياضة للجميع» بالتقاط الصور مع الدرندلي بعد التأكيد على تأييدهم له في الانتخابات المقبلة والمقرر لها نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وأعلن «فريق الشمس وقدامي الأهلي وفريق الشمس2» بالأهلي قد أعلنوا دعمهم الكامل لخالد الدرندلي، صاحب الإنجازات الغير مسبوقة في السنوات الأربعة الماضية، في انتخابات الأهلي المقبلة.