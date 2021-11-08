«المستشفيات التعليمية»: «قافله طبية» لمرضى القلب بمحافظتي قنا والأقصر 25 نوفمبر الجاري

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تنظم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة، قافله طبية بالعيادة التحضيرية بمستشفى «قفط التعليمي» وذلك لمناظرة حالات القلب لأهالي محافظتي قنا والأقصر، أكدت الهيئة أنها تسعى دائما لمواصلة رسالتها الطبية والإنسانية في كل بقاع الوطن، واضعة نصب أعينها الطفرة غير المسبوقة التي تشهدها مصر في كل مناحي الحياة، وأنها مستمرة في مواصلة جهودها لتحقيق التكامل والتعاون المثمر بين وحداتها جميعا من معاهد ومستشفيات حتى يتحقق الهدف الأسمى وهو الوصول لجميع أبناء الشعب، وفي هذا السياق.

وقال الدكتور محمد فوزى السودة رئيس الهيئة، إن الدولة تولى اهتماما خاصا بالرعاية الصحية للمواطنين بالمحافظات النائية، وتسعى دوما لتوفير الخدمات الطبية لهم لحين الانتهاء من مشروعات التطوير الجارية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتحرص الهيئة دائما أن تكون في طليعة المبادرين بتقديم يد العون لجميع المرضى أينما كانوا، وفى هذا الإطار ستقوم الهيئة بتنظيم قافلة طبية إلى مستشفى «قفط التعليمي» لمناظرة حالات مرضى القلب بمحافظتي قنا والأقصر، وسوف تضم القافلة فريقا طبيا من أمهر أطباء القلب بمعهد القلب القومي برئاسة الدكتورة رانيا أبوشقه استشاري أمراض القلب للأطفال بمعهد القلب القومي، وذلك لمناظرة واختيار حالات مرضى القلب من الأطفال والكبار والتي تستوجب إجراء عمليات القسطرة والجراحات القلبية، وذلك يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر ٢٠٢١، وسيتم عمل مناظرة الحالات بالعيادة التحضيرية صباحا يومي 11، 18 نوفمبر.