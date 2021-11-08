إزالة 8 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر

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نفذ مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر، بالتنسيق مع إدارة الري ومديرية الأوقاف، الاثنين، 6 قرارات إزالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز.

وأوضح العقيد أحمد الهواري، رئيس المدينة، أن حالات الإزالة تضمنت حالة تعد على الري بناء غرفة على أملاك الري، و3 حالات على أملاك الأوقاف عبارة عن حالة بناء سور بطوب لبن، و2 حالة زراعة.

في السياق ذاته، أزالت الوحدة المحلية لقرية العشي بالمهد لأسوار بالعشى بمساحة قيراط، عبارة عن أسوار بالزينية بحري تعدي على الأراضي الزراعية.

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر حالة تعد على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأحمر على مساحة 175م2 بارتفاع 3 أمتار بناحية حوض الـ120 إصلاح الوابورات، وتمت الإزالة في المهد على كامل المسطح وإعادة الشيء لأصله.