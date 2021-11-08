سامح شكري: الشراكة مع الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها

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قال وزير الخارجية سامح شكري، إن هناك تعاون وتنسيق مستمر بين مصر والإدارة الأمريكية في كافة القضايا التي تخص المنطقة.

أضاف شكري، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، أن الشراكة مع الولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها.

واكد أن التعاون الثنائي بين البلدين يساهم في دعم استقرار منطقة الشرق الأوسط، ولذلك نسعى دائما لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات .

ورحب شكري، باستمرار حالة النقاش المستمر على كافة الأصعدة بين البلدين لما يساهم في إيجاد حلول لكافة القضايا والأزمات.