السجن المشدد 7 سنوات لمتهم بحيازة هيروين وسلاح ناري دون ترخيص في الشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، الاثنين، بمعاقبة تاجر سيارات بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

وبحسب بيان، الاثنين، تعود أحداث القضية لشهر أغسطس من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «ت. م. ال - 40 سنة - تاجر سيارات، ومُقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق»، إلى المحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بحيازة كمية من جوهر الهيروين المُخدر بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه، وكذلك حيازته سلاحًا ناريًا غير مششخنًا عبارة عن فرد خرطوش وطلقتان لذات العيار بغير ترخيص.

وتبين حيازة المتهم للمضبوطات بقصد الاتجار فيها وترويجها على عملائه بمدينة الزقازيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.