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جامعة الفيوم تحقق المركز الثامن بين الجامعات المصرية في «محو الأمية»

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جامعة الفيوم تحقق المركز الثامن بين الجامعات المصرية في «محو الأمية» جامعة الفيوم تحقق المركز الثامن بين الجامعات المصرية في «محو الأمية»

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شهد الأستاذ الدكتور محمد سعيد أبوالغار، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اجتماع اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي.

صرَّح أ.د محمد سعيد أبوالغار، أن جامعة الفيوم قد حققت المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية، في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وفقًا لتقرير دورة يوليو 2021، حيث قام طلاب الجامعة بمحو أمية 2032 دارس في دورة أبريل 2021، كما وصل العدد إلى 2541 بدورة يوليو 2021 بإجمالى 4573 دارس.

وأشار إلى أن 65 طالبًا من جامعة الفيوم قدموا أداءً متميزًا بمحوهم أمية عدد من الدارسين، وأن اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعى بصدد تحديث قواعد بيانات الطلاب الأميين وعقد بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم وديوان عام المحافظة، لتفعيل وتعزيز الخدمات المقدمة لطلاب جامعة الفيوم وزيادة أعداد فصول محو الأمية.

المصرى اليوم

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