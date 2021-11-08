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بعد توقف 6 سنوات.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستعدان لاستئناف الرحلات الشارتر الروسية غدا

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بعد توقف 6 سنوات.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستعدان لاستئناف الرحلات الشارتر الروسية غدا بعد توقف 6 سنوات.. مطارا الغردقة وشرم الشيخ يستعدان لاستئناف الرحلات الشارتر الروسية غدا

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استعد مسؤولو مطارا الغردقة وشرم الشيخ الدوليين لاستئناف الرحلات الشارتر الروسية غدا الثلاثاء، بعد توقف ٦ سنوات واستقبال مئات الآلاف من السياح الروس، والتأكيد على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية سواء الأمنية أو الصحية المتبعة داخل المطارين لاستئناف الرحلات الشارتر الجوية الروسية.

وتم التشديد على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للسائحين القادمين، ومن المقرر اقامة احتفالية بكل مطار لاستقبال الرحلة الأولى من السياحة الروسية للرحلات الشارتر وسط تحذيرات من عدم وجود غرف فندقية بالغردقة من فئة الخمس نجوم وإعلان عدد من القري السياحية إنها كاملة العدد.

وأعلنت شركة الطيران الروسية، أنه تم السماح لها بتنظيم رحلات شارتر لمطاري الغردقة وشرم الشيخ والحصول على موافقات من الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي.

المصرى اليوم

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