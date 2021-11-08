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تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو يظهر فيها إعصار ترابي صغير في مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، أرجعه البعض إلى تقلبات جوية.

ونشرت صفحة طقس مصر على موقع «فيس بوك» مقطع الفيديو، مع تعليق: «ظهور اعصار ترابي صغير- شاهقة هوائية- في موقف سيارات مدينة دمنهور في محافظة البحيرة، نتيجة حدوث تقلبات جوية».

وعلق أعضاء الصفحة على فيديو الشاهقة الترابية بتعليقات معظمها تقول:«سبحان الله»، وقالت إحدي أعضاء الصفحة أن ذلك الإعصار الترابي الصغير هو «جند من جنود الله».

واعتبرت أخرى أن ذلك «انذار من الله، عشان الناس تقول أنه جند من جنود الله»، وحذرت أخرى من «الاستهانة بالمشهد في الفيديو لأنه جند من جنود الله».

قال أحد أعضاء صفحة طقس مصر ويدعي هشام سليم تعليقًا على الفيديو:«سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم».

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة نسبيًا في الصباح الباكر وخلال فترة الليل، وتوخي الحيطة والحذر قائدي السيارات من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح، خلال حالة الطقس اليوم والأيام القادمة.

وتتوقع الأرصاد أن تكون حالة الطقس غدًا قريبة من حالة الطقس اليوم ويكون الطقس مائلاً للحرارة في القاهرة وجنوب سيناء، والوجه البحري.

ويكون الطقس غداً الثلاثاء معتدلاً في السواحل الشمالية، وحارا في جنوب البلاد.

وتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر من الخامسة وحتى السابعة صباحًا، على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة إلى القاهرة وتتكون الشبورة بكثافة على مناطق من وسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة، والرياح شمالية شرقية، كما يكون البحر الأحمر معتدلا أيضًا والرياح من شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

تتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة الأعلي في مصر غدًا 35 درجة في أسوان وإدفو، وتكون أقل درجة حرارة غدًا 12 درجة في كاترين.

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجة الحرارة في القاهرة غدًا العظمي لتصل إلى 30 درجة الصغري 20 درجة.

وتصل درجة الحرارة العظمى غدًا خلال حالة الطقس في الإسكندرية إلى 27 درجة، وتكون الصغرى 19 درجة.

ويتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى غدًا في دمنهور 28-19ْ، مطروح 24-18ْ، طنطا 29-19ْ، شبين الكوم 30-20 درجة.

وتكون في الزقازيق 30-20ْ، بلطيم 28-20ْ، سيوة 26-14ْ، دمياط 28-21ْ، السلوم 26-15ْ، المنصورة 29-19ْ، الإسماعيلية 29-18ْ، شرم الشيخ 31-22ْ، الغردقة 30-20ْ درجة.

ويتوقع أن تكون في سوهاج 32-17ْ، أسوان 34-21، بني سويف 30-17ْ، قنا 34-18، أسيوط 31-16ْ، الأقصر 34-19ْ، الفيوم 30-17 درجة.

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