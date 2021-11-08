★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الحوار الاستراتيجي مع مصر يهدف لتعميق العلاقات ومواجهة التحديات، خاصة وأن العلاقات مع مصر قوية وراسخة.

وأضاف بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، قبيل انعقاد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، أن دور مصر حيوي في دفع عملية السلام في ليبيا.

ودعا الوزير، لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تحسين التعاون الاقتصادي مع مصر.

ورحب بلينكن، بإعلان مصر عن استراتيجيتها بشأن حقوق الإنسان، مثمنًا دور مصر في ملف إخراج المرتزقة من ليبيا.

وقال: نتشارك مع مصر المخاوف تجاه ممارسات إيران الخبيثة، مؤكدًا أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بديسمبر.