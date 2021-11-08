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وزير الصحة الأردني يتحدث عن موجة التي تشهده بلاده مقارنة بما سبق

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وزير الصحة الأردني يتحدث عن موجة فيروس كورونا التي تشهده بلاده مقارنة بما سبق وزير الصحة الأردني يتحدث عن موجة التي تشهده بلاده مقارنة بما سبق

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قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري، إن زيادة عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا متوقعة في الفترة المقبلة، لكن المملكة لن تشهد موجة كالموجات السابقة.

وأوضح الهواري في تصريحات أن معدل الإصابات قد يزداد خصوصا بعد فتح جميع القطاعات وعودة التعليم الوجاهي في المدارس، لكنه توقع أن المملكة لن تسجل أكثر من 3 آلاف حالة يوميا، موضحا أن المستشفيات القدرة الاستيعابية الكافية.

وذكر الوزير أن 33% من الإصابات المسجلة يوميا هي من الفئة العمرية الواقعة بين 10 إلى 17 عاما، مشيرا إلى أن هذه الفئة يبلغ عددها نحو 2 مليون شخص.

قال الهواري إن عدد متلقي الجرعة الأولى وصل إلى نحو 4 ملايين، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.5 مليون، وفقا لوسائل إعلام أردنية.

المصرى اليوم

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