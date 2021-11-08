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تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس ( العامة – المصرية – الاهرام- النيل للمجمعات- الاسكندرية للمجمعات) حول توافر السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها.
وأفاد التقرير بأن الشركات الخمس تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التي تصل إلى 1300 مجمع بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصاً في السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والارز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الاخرى التي تتعدى ال 1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى بتخفيضات تصل إلى 20%.
وأكد رؤساء الشركات في التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحي- وزير التموين والتجارة الداخلية ان ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح بمراجعة الصادر والوارد إليها والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال زيادة الطلب عليها.
من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع يومياً ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك منافذ صرف السلع التموينية، واشار إلى ان الوزاره تضخ يومياً كميات كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30 % عن السوق الخارجي وكذلك الدواجن، واضاف ان توافر السلع بالمجمعات الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن في الأسعار مع السوق الحرة.
وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، إلى أنه يجري يوميًا ضخ 28 سلعة بمخازن الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتي وبدالي التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريًا على بطاقه الدعم.
واكد كمال وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأضاف أحمد كمال- معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها، مشيرا الى ان المركز يأتي كأضافة للمواطن للتأكد من جودة السلع التي تصرف له.