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‏تلقى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من شركات المجمعات الاستهلاكية الخمس ( العامة – ‏المصرية – الاهرام- النيل للمجمعات- الاسكندرية للمجمعات) حول توافر ‏السلع بها والتخفيضات الموجودة عليها.

وأفاد التقرير بأن الشركات الخمس ‏تضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية بمجمعاتها التي تصل إلى 1300 مجمع ‏بكل محافظات الجمهورية بنسب كبيرة خاصاً في السلع الاستراتيجية كالسكر ‏والزيت والارز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الاخرى التي تتعدى ال ‏‏1000 سلعة بكل مجمع استهلاكى بتخفيضات تصل إلى 20%.

وأكد رؤساء ‏الشركات في التقرير الوارد إلى الدكتور على المصيلحي- ‏وزير التموين والتجارة الداخلية ان ميكنة المجمعات الاستهلاكية سمح ‏بمراجعة الصادر والوارد إليها والتدخل في أي وقت بضخ أي سلعة بها حال ‏زيادة الطلب عليها.‏

من جانبه أكد أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن نسب صرف السلع التموينية وصل إلى 35% في الأسبوع الأول من ‏الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية يتابع يومياً ضخ السلع بالمجمعات الاستهلاكية وكذلك ‏منافذ صرف السلع التموينية، واشار إلى ان الوزاره تضخ يومياً كميات ‏كبيرة من اللحوم السوداني الطازجة بالمجمعات بتخفيضات تصل إلى 30 % ‏عن السوق الخارجي وكذلك الدواجن، واضاف ان توافر السلع بالمجمعات ‏الاستهلاكية هو ما يحقق التوازن في الأسعار مع السوق الحرة.

وأشار أحمد ‏كمال، المتحدث الرسمي معاون الوزير، إلى أنه يجري يوميًا ضخ 28 سلعة بمخازن ‏الوزارة لصرفها إلى 38 ألف منفذ متنوع ما بين منافذ جمعيتي وبدالي ‏التموين والمجمعات الاستهلاكية لصرفها لـ 64 مليون مواطن يستفيدون من ‏الدعم الذي يصل إلى 3.5 مليار جنيه شهريًا على بطاقه الدعم.‏

واكد كمال وجود رقابة كبيرة من الأجهزة الرقابية بالوزارة على تلك المنافذ ‏لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وأضاف أحمد كمال- معاون ‏الوزير المتحدث الرسمي للوزارة ان كل السلع التي تصرف على بطاقة الدعم ‏يتم التأكد من جودتها وسلامتها من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء التابع ‏للشركة القابضة للصناعات الغذائية بعد سحب عينات منها لتحليلها، مشيرا ‏الى ان المركز يأتي كأضافة للمواطن للتأكد من جودة السلع التي تصرف له.‏