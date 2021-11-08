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وصول 75 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم خلال 24 ساعة

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وصول 75 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم خلال 24 ساعة وصول 75 رحلة دولية للغردقة ومرسى علم خلال 24 ساعة

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كشفت جداول التشغيل للرحلات السياحية لمطاري الغردقة ومرسي علم الدوليين اليوم الإثنين، عن زيادة كبيرة في الرحلات الجوية القادمة من وأوروبا مع بداية الموسم السياحي الشتوي، حيث استقبل المطارين ٧٥ رحلة دولية معظمها من أوربا وروسيا بمعدل ٧٠ رحلة بالغردقة و٥ رحلات بمرسى علم، ووصل عدد السائحين بالمطارين نحو ١٢ ألف سائح من جنسيات مختلفة.

فيما تشهد الإشغالات السياحية بفنادق الغردقة ومرسى علم ارتفاعا كبيرا ووجود فنادق كاملة التشغيل من فئة الخمس نجوم، كما انطلقت نحو ١٠٠ حافلة سياحية تقل السائحين في رحلات التفويج السياحي اليوم الواحد لزيارة المناطق السياحية والأثرية بالأقصر، حيث يزور الأقصر في هذة الرحلات نحو ٢٥ % من السائحين الذين يأتون للغردقة.

المصرى اليوم

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