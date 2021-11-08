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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «مصر شريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتنا لم تخرج عن مسارها برغم الصعوبات في المنطقة».

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، مساء الأحد: «نعمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم».

وأردف: «نستأنف دورنا كقوة استقرار في المنطقة ونقيمه مع الولايات المتحدة، وصداقتنا صامدة مع الولايات المتحدة وحجر استقرار للمنطقة المتوترة»، مؤكدًا أن "الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة".