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سامح شكري: شريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط

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سامح شكري: مصر شريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط سامح شكري: شريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط

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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن « شريك موثوق للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وعلاقاتنا لم تخرج عن مسارها برغم الصعوبات في المنطقة».

وقال شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي، مساء الأحد: «نعمل على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتعليم».

وأردف: «نستأنف دورنا كقوة استقرار في المنطقة ونقيمه مع الولايات المتحدة، وصداقتنا صامدة مع الولايات المتحدة وحجر استقرار للمنطقة المتوترة»، مؤكدًا أن "الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة".

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