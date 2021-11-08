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إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز

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إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز إيهاب أمين يفوز برئاسة الاتحاد الأفريقي للجمباز

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نجح الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة في الإنتخابات التي أقيمت منذ قليل على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة حاليًا بمدينة أنطاليا بتركيا.

وفاز "أمين" عقب تغلبه على الجزائري "علي زعتر" والذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لسنوات طويلة.

وحظى الوفد المصري المشارك بأعمال الجمعية العمومية بدعم كبير من الدولة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

ومن جانبه، وجه "أمين" الشكر للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالرياضة المصرية وبوجود الكوادر المصرية في الاتحادات الرياضية سواء القارية أو العالمية مما يساعد على رؤية بشكل مميز وبشكل يتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.

ونجح إيهاب أمين في قيادة الجمباز المصري للعديد من النجاحات خلال الفترة الماضية بداية من توسيع قاعدة اللاعبين وزيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد، ثم الإهتمام بإعداد المدربين والحكام بالشكل الأمثل حتى يتماشى مع تطوير المنظومة، مرورًا بإستقدام وتنظيم البطولات العالمية والتي كان أهمها بطولة والتي استضافتها القارة الأفريقية للمرة الأولى وكانت على الأراضي المصرية يونيو الماضي.

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولي وذلك عن طريق فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الايقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.

المصرى اليوم

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