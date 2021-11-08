رئيس بولندا يدعو إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروسيا

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دعا رئيس بولندا أنجي دودا، إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروسيا بمشاركة رئيس الوزراء وقادة الهيئات الأمنية والمؤسسات في الجمهورية.

وتصدت قوات الأمن البولندية ومنعت محاولة اقتحام الحدود مع بيلاروس، من قبل المهاجرين جنوب المعبر الحدودي في كوزنيتسا، وفقا لـ «نوفوستي».

وأضافت الوزارة، في بيانها: «أحبطت الهيئات الأمنية البولندية محاولة لاختراق الحدود بالقوة على الجانب البولندي من قبل المهاجرين جنوب المعبر الحدودي في كوزنيتسا. الوضع لا يزال تحت السيطرة».

ونشرت الداخلية البولندية على حسابها في تويتر عدة مقاطع فيديو، تظهر مجموعة كبيرة من المهاجرين يحاولون اختراق الحدود. وتصدت لهم قوات حرس الحدود البولنديين بدعم من الجيش.

وحاول المهاجرون غير الشرعيين الذين اقتحموا الحدود تخطي سياج الأسلاك الشائكة وألقوا الحجارة على حرس الحدود البولنديين. تمكنوا من هدم عدة أقسام من السياج. وردا على ذلك، استخدمت قوات الأمن البولندية الغاز المسيل للدموع.

في وقت سابق، قال ممثل عن حرس الحدود البولندي، إن قوات الأمن البيلاروسية وجهت قافلة من عدة آلاف من المهاجرين ليس إلى نقطة التفتيش مع بولندا، بل باتجاه الحدود في الغابة.