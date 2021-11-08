أخبار عاجلة

«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل) -
«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة -
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

وزير الخارجية الأمريكي: ندعو إلى أزمة سد النهضة

Print
وزير الخارجية الأمريكي: ندعو إلى أزمة سد النهضة وزير الخارجية الأمريكي: ندعو إلى أزمة سد النهضة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكلن، اليوم، أن بلاده تدعو إلى حل أزمة سد النهضة.

واضاف بلينكلن، خلال مؤتمر صحفي، عقده ونظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة الأمرلايكية واشنطن، أن الأزمة في إثيوبيا تضع الاستقرار في إفريقيا على المحك.

وحول الوضع في السودان تابع بالقول بأن :«العودة إلى المسار الديموقراطي في السودان، هي الحل الصحيح»

ويستضيف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره المصري سامح شكري، يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، من أجل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الخميس الماضي، إن الوفدين المصري والأميركي سيبحثان قضايا دولية وإقليمية، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل)

«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل)

«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب