وزير الخارجية الأمريكي: ندعو إلى أزمة سد النهضة

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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكلن، اليوم، أن بلاده تدعو إلى حل أزمة سد النهضة.

واضاف بلينكلن، خلال مؤتمر صحفي، عقده ونظيره المصري، سامح شكري، في العاصمة الأمرلايكية واشنطن، أن الأزمة في إثيوبيا تضع الاستقرار في إفريقيا على المحك.

وحول الوضع في السودان تابع بالقول بأن :«العودة إلى المسار الديموقراطي في السودان، هي الحل الصحيح»

ويستضيف وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، نظيره المصري سامح شكري، يومي الثامن والتاسع من نوفمبر، من أجل الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها الخميس الماضي، إن الوفدين المصري والأميركي سيبحثان قضايا دولية وإقليمية، والتعاون في مجال الأمن وغير ذلك من المجالات.