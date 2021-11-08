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دولة أوروبية تحث مواطنيها على العمل من المنزل

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دولة أوروبية تحث مواطنيها على العمل من المنزل دولة أوروبية تحث مواطنيها على العمل من المنزل

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حثت بلجيكا المواطنين على بدء العمل من المنزل مرة أخرى بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة البلجيكي فرانك فاندنبروك لمحطة الإذاعة المحلية دى أوختند: "علينا تنفيذ الإجراءات خاصة العمل عن بعد، اعتبارًا من اليوم الاثنين".


وأضاف فاندنبروك أنه على الرغم من أن رسالته "مخيبة للآمال" و"صعبة"، يجب على الناس توخى الحذر، وارتداء الأقنعة والالتزام بالمسافة الاجتماعية.

كما ناشد الناس للحصول على اللقاح، والقيام بذلك على الفور، في حين أن 86% من البالغين البلجيكيين قد تم تطعيمهم بالكامل الآن، فإن الرقم يختلف في جميع أنحاء البلاد، حيث تم الطعن بنسبة 67% فقط في بروكسل.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا» حتى الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 67 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 250 مليونا وما يقارب من 694 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا ونحو 926 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الأحد 343 ألف و144 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4652 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: (1،179 وفاة)، وأوكرانيا (449 وفاة)، ورومانيا (263 وفاة)، والمكسيك (261 وفاة)، والهند (256 وفاة).

المصرى اليوم

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